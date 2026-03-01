Detuvieron en Maipú a un hombre con un arma de fuego durante un operativo vial en Ruta 2

En el marco del Operativo Sol 2025-2026, personal policial llevó adelante un procedimiento en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del peaje de Maipú, donde interceptó un vehículo utilitario durante un control preventivo.

Al realizar la inspección del rodado, los efectivos hallaron un arma de fuego con numeración suprimida, semiautomática calibre .380 oculta debajo de la alfombra del asiento delantero, con cargador colocado y municiones en su interior. Según se informó, el conductor no contaba con la documentación legal necesaria para la tenencia o portación del arma.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del involucrado y al secuestro del arma, dando intervención a la fiscalía correspondiente del Departamento Judicial Dolores.

Posteriormente, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso convertir la aprehensión en detención judicial, ordenando su alojamiento en una dependencia policial local mientras avanza la investigación.

La causa fue encuadrada dentro del procedimiento de flagrancia y continúa su trámite bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.