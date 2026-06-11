Política EconomiaPortada

Milei respaldó a Manuel Adorni: “Quedó claro que no mintió”

El jefe de Estado replicó un mensaje en redes sociales a favor del jefe de Gabinete.

El presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó en una entrevista que su crecimiento patrimonial se debió a que “ahorró en negro” durante toda su vida.

Poco después de la nota en el canal LN+, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, señaló Oría, retuiteado por el jefe de Estado.

Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y aseguró que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins.

También aseguró que cuando comenzaron las acusaciones pensó en “renunciar”, pero que Milei lo apoyó en todo momento.

Post @Santiago_Oria

Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN. Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de una ley de la que no entienden NADA, tirando la acusación de “chorros” a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país.
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte