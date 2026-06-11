Milei respaldó a Manuel Adorni: “Quedó claro que no mintió”

El jefe de Estado replicó un mensaje en redes sociales a favor del jefe de Gabinete.

El presidente Javier Milei respaldó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó en una entrevista que su crecimiento patrimonial se debió a que “ahorró en negro” durante toda su vida.

Poco después de la nota en el canal LN+, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del cineasta Santiago Oría.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, señaló Oría, retuiteado por el jefe de Estado.

Adorni confirmó que presentó su declaración jurada y aseguró que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins.

También aseguró que cuando comenzaron las acusaciones pensó en “renunciar”, pero que Milei lo apoyó en todo momento.

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