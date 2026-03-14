Cornejo alerta sobre un crecimiento desigual y riesgos de tensión social

El gobernador destacó que la recuperación será sectorial, que las inversiones de largo plazo requieren certidumbre y que el gobierno y el sector privado deben adaptarse al nuevo escenario.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, vaticinó que el proceso de crecimiento económico del país será asimétrico y advirtió que las tensiones sociales podrían incrementarse en el corto plazo: “La economía va a crujir en 2026”.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, Cornejo analizó el panorama financiero y productivo, al señalar que, si bien existen señales positivas, el sostenimiento del modelo depende de una gestión constante y coordinada.

“Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, detalló Cornejo al describir la disparidad en la recuperación sectorial. En este contexto, el gobernador fue categórico respecto a las consecuencias inmediatas de este escenario: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

Sobre el flujo de capitales, el mandatario mendocino señaló que el entusiasmo de los mercados debe traducirse en decisiones concretas, un paso que, según su visión, todavía está en proceso de maduración. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió en una entrevista realizada por diario La Nación.

Según su análisis, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una excepcionalidad necesaria para brindar seguridad jurídica, pero aclaró que el inversor de largo plazo, como los sectores minero y petrolero, requiere certezas que excedan el horizonte electoral.

Por ello, insistió en que el país debe demostrar que el cambio es definitivo, alejándose de los vaivenes políticos: “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento, se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”.

Finalmente, el gobernador remarcó que, además de las medidas gubernamentales, el sector privado debe realizar su propia reconversión hacia el nuevo paradigma. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Macri en 2018”, concluyó.