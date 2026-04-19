Milei profundiza su alianza con Israel: vuelos directos y un nuevo eje para América Latina

El presidente anunció la ruta Buenos Aires–Tel Aviv y presentó una iniciativa para reforzar vínculos diplomáticos y de seguridad.

El presidente Javier Milei encabezó una conferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, donde anunció que desde noviembre operará el primer vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv y presentó una iniciativa política regional para fortalecer los vínculos con Israel.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos. “Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.

Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac“, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham.

La iniciativa, presentada durante un acto oficial tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan “valores de libertad, democracia y Estado de derecho” en la región, afirmó Milei durante el evento.

“Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador”, agregó el mandatario argentino.

Durante su intervención, Netanyahu situó los Acuerdos de Isaac como una extensión del espíritu de los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 con el respaldo de Estados Unidos durante la primera administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La iniciativa, afirmaron Milei y Netanyahu, queda abierta a la adhesión de otros países de América Latina, en lo que ambos líderes presentaron como un supuesto nuevo eje de cooperación internacional en Occidente.

Por su parte, Milei calificó la iniciativa como “un paso histórico” para profundizar la relación entre ambos países y promover un bloque de naciones alineadas “en la defensa de la libertad y la seguridad”.

El presidente reiteró el respaldo de su Gobierno a Israel y a Estados Unidos, y defendió la creación de alianzas internacionales basadas en valores comunes. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, “atribuidos por la justicia argentina a Irán”, y reclamó justicia para las víctimas.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, elogió durante el acto “el liderazgo” de Netanyahu y Milei, al afirmar que ambos representan “valores fundamentales de la civilización occidental” y actúan “con claridad moral”.

Huckabee consideró además que los Acuerdos de Isaac representan “una oportunidad extraordinaria” para ampliar la cooperación entre Israel, Argentina y otros países, y subrayó el respaldo estadounidense a este tipo de iniciativas.