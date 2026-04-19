Puerto Madryn: un jubilado murió tras intentar separar a dos pitbulls que peleaban

El hombre tenía 65 años. Sufrió una mordedura en la arteria femoral y falleció por la pérdida de sangre.

Un hombre de 65 años murió este sábado en Puerto Madryn, Chubut, luego de ser atacado por uno de sus perros cuando intentaba separar a dos pitbulls que peleaban.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Thomas Espora, en la zona norte de la ciudad, cerca de las 19, según informó el sitio local El Chubut.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre intervino para detener la pelea entre los animales de su familia. En ese momento, uno de los perros le mordió una pierna.

La herida comprometió la arteria femoral y provocó una pérdida masiva de sangre. La víctima murió en el lugar.

Las autoridades investigan las circunstancias del episodio.

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