Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

El ajuste es para marzo y abril será del 5% en la provincia de Buenos Aires. Todos los detalles de las multas de tránsito más caras.

Pasó el verano y las multas de tránsito volvieron a subir. Al ritmo del aumento del precio de la nafta, el ajuste para el bimestre marzo- abril será del 4,9%. Por lo que manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $1.896.000.

Así lo informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: por los próximos dos meses será de$1896.

Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6 % en el inicio de 2026 en comparación con los últimos meses del año. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2%.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito: – Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)