Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

El ajuste es para marzo y abril será del 5% en la provincia de Buenos Aires. Todos los detalles de las multas de tránsito más caras.
Pasó el verano y las multas de tránsito volvieron a subir. Al ritmo del aumento del precio de la nafta, el ajuste para el bimestre marzo- abril será del 4,9%. Por lo que manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $1.896.000.
Así lo informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: por los próximos dos meses será de$1896.
A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:
– Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)
– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Conducir alcoholizado: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).
– Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin habilitación: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin la documentación: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular sin cobertura de seguro: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular con exceso de ocupantes: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF).