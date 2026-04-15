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Nicolás Kreplak dijo que Nación quiere destruir “el sistema sanitario a largo plazo”

El ministro de Salud bonaerense cuestionó la gestión de Javier Milei durante la apertura del Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata.

El ministro Nicolás Kreplak cuestionó este miércoles la gestión de la administración de Javier Milei, aseguró que su objetivo a largo plazo es “destruir el sistema sanitario” al tiempo que resaltó el rol de los residentes médicos en la provincia de Buenos Aires.

En la apertura de una nueva edición del Congreso Provincial de Salud (Cosapro) que se desarrolla en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, Kreplak destacó que el Gobierno nacional apuesta a una “destrucción del sistema sanitario a largo plazo”. Esto, dijo, generará dificultades para encontrar médicos de distintas especialidades.

“Venir a este Congreso nos sirve para llenarnos de fuerza y pelear. Necesitamos una conciencia de clase, cívica, social y humanitaria. Estamos atravesando un momento donde el Gobierno alienta bombardeos, asesinatos. Y eso está en las antípodas de lo que hacemos nosotros”, expuso Kreplak, en referencia al alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, el funcionario de Axel Kicillof apuntó a la necesidad de avanzar en una medicina que no se aboque meramente a lo científico, sino a lo “humanitario”. Y lanzó: “Hoy estamos viendo cómo un pueblo está siendo atacado por el Gobierno. Nos quitan los recursos para dárselos a otros. Yo me crie y me formé con acceso a medicamentos. Hoy están cerrando el programa Remediar”.

En el marco del primer día del encuentro, que se extenderá hasta el viernes, el ministro destacó el rol Cosapro como un impulsor “para construir la patria y el sistema de salud que merecemos”. En ese sentido, dijo que el sistema de residencias es el principal modelo de formación de posgrado en salud, y en la Provincia se hace un enorme esfuerzo para fortalecerlo de manera sostenida.

“Las residencias nacieron con un doble propósito: mejorar la calidad de los servicios de salud y formar profesionales altamente capacitados. Esta es la primera generación de residentes que se forma en el marco del Plan Quinquenal, consolidando una mirada integral que pone en el centro el cuidado de las personas y el fortalecimiento del sistema público de salud”, destacó.

En el discurso de apertura, el titular de la cartera de Salud estuvo acompañado por Mario Rovere, director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, y Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación estratégica en salud.

“Esta jornada se dirige directamente a los residentes. Tenemos el mejor sistema de posgrado que existe, envidiado por otras profesiones. La Provincia ha hecho esfuerzos enormes, no sólo en términos simbólicos, sino en lo económico”, subrayó Rovere.

Por su parte, Ceriani aseguró: “Nuestra responsabilidad es incorporar la dignidad a la formación de residentes, la sensibilidad para poder conmoverse cuando aparece el sufrimiento. Formar para transformar”.

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