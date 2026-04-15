Peor registro en 20 años: retrocedió un 3,7% el consumo de carne vacuna

Según los datos de la cámara del sector, el consumo se ubica en 47,3 kilos per capita al año. En paralelo, en marzo el preció trepó un 10%.

El consumo de carne vacuna por habitante retrocedió durante marzo 3,7% en relación a igual mes del año pasado y alcanzó a 47,3 kilos por habitante por año, en el peor registro en los últimos 20 años, debido a una caída en el nivel de la ogerta, lo que produjo un alza en los precios en torno al 10%.

El dato del consumo fue informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). En este comportamiento influyó una menor oferta de hacienda disponible, además de la suba de los precios.

En marzo el precio de la carne vacuna subió un 10,6%, según un relevamiento realizado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

¿Carne de burro a la parrilla?: la polémica apuesta que divide a Chubut

La reciente irrupción de la carne de burro en las carnicerías de Chubut desató un intenso debate que cruza la necesidad económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina.

El proyecto, liderado por el productor rural Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, dejó atrás su etapa experimental y comenzó a comercializarse este mes en Trelew con cortes que alcanzan los 7.500 pesos por kilo.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis estructural de la producción ovina y a la falta de aptitud de los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional. Según explicó su impulsor, “la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna”, posicionándola como una opción viable para el mercado local.