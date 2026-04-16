Los alumnos pierden un año de clases en la primaria por ausentismo y otras dificultades

Los estudiantes pierden más de 30 días de clase por año. A lo largo de la primaria, los alumnos pueden perder en promedio a un año completo de escolaridad. Los estudiantes argentinos pierden más de 30 días de clase por año, lo que hace que a lo largo de todo el proceso educativo de primaria, los alumnos puedan perder en promedio el equivalente a un año completo de escolaridad. Es decir, 195 días. Este escenario se explica, según el informe del Observatorio Argentinos por la Educación, por múltiples factores: paros, malas condiciones de las escuelas, problemas climáticos, feriados nacionales, provinciales y municipales, jornadas de capacitación de maestros y hasta, en algunos casos, viajes.

Los datos del informe se desprenden de tres jurisdicciones que ponen esa información a disposición -CABA, provincia de Buenos Aires y Mendoza- y se proyectaron al resto del país. Y las cifras encienden las alarmas, ya que el tiempo escolar efectivo en el aula es clave para tener calidad en los aprendizajes.

En concreto, los calendarios escolares establecen en promedio alrededor de 190 días de clase al año. Sin embargo, los datos disponibles muestran que los estudiantes faltan a clases cerca de 30 días a lo largo del año. Esto reduce el tiempo efectivo de escolarización a 155 días. Y si ese nivel de inasistencias se mantiene constante durante toda la primaria, los alumnos pueden perder unos 195 días de clase. Es decir, el equivalente a un año completo.