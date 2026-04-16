Mar del Plata: la Municipalidad tiró abajo con topadoras la Feria de la Bristol

El centro comercial a cielo abierto que el miércoles había sido allanado por orden de la Justicia Federal fue demolido durante la madrugada. Maquinaria de la Municipalidad se encargó de tirar abajo todos los puestos.

La Feria de la Bristol ya no existe más. Topadoras y palas mecánicas de la Municipalidad demolieron más de 170 puestos que estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena, durante la madrugada en un operativo relámpago que sorprendió a los pocos feriantes y sindicalistas que quedaban en la zona a modo de “guardia”.

Luego del allanamiento desarrollado el miércoles por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) por orden de la Justicia Federal, operarios municipales arrasaron con “La Saladita”, como se conocía al emprendimiento que se había transformado en un foco de conflicto desde hace años.

Cerca de las 2 de la mañana varios camiones se apostaron en la plaza Colón y un nuevo despliegue de personal de Prefectura y de la Policía Bonaerense anticiparon que la decisión tan temida por los feriantes iba a suceder. El paso siguiente fue el acordonamiento de la zona próxima a la feria para evitar el ingreso de cualquier particular y por la playa llegaron las máquinas para tirar abajo los puestos.

Participaron del operativo más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina desde el inicio del allanamiento hasta la última hora. También lo hicieron más de 150 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires coordinados por el Superintendente y el Jefe Departamental, y, además, casi 100 agentes municipales de diferentes áreas y entes descentralizados como Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.

Tras el desmantelamiento de la feria, trascendió que algunas de las personas que tenían puestos en el lugar y dirigentes del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) están organizándose para realizar una manifestación frente a la Municipalidad.