MURIÓ UN RECONOCIDO MÉDICO EN LA RUTA 29: CIRCULABA EN BICICLETA Y FUE EMBESTIDO POR UN AUTO

Rodolfo Fournier (69), médico clínico de amplia trayectoria y aficionado al ciclismo, falleció tras protagonizar un grave accidente en la Ruta Provincial 29, en el límite de los partidos de Rauch y Ayacucho.

El hecho ocurrió ayer miércoles, cuando por causas que se investigan, un automóvil Ford Focus colisionó con la bicicleta en la que se desplazaba el profesional. A raíz del impacto, Fournier sufrió heridas de extrema gravedad.

Según fuentes sanitarias, presentaba una fractura expuesta con aplastamiento en la pierna izquierda, además de politraumatismos. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Ayacucho, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado se agravó con el correr de las horas y finalmente falleció a las 0:25 de este jueves.