El viceministro de Salud de Brasil dijo que Argentina “está enfrentando una crisis económica, política y sanitaria”

En Mar del Plata, donde participó del Congreso Provincial de Salud, Adriano Massuda dio su visión de la realidad argentina. “Tenemos mucho que intercambiar, fuerzas y experiencias para trabajar en conjunto”, dijo.

El viceministro de Salud de Brasil, doctor Adriano Massuda, participó del Congreso Provincial de Salud 2026 (Cosapro) y manifestó su entusiasmo con las posibilidades de “intercambiar experiencias y poder trabajar juntos” con el área sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

Después de halagar al gobernador Axel Kicillof, con quien se reunió, describió la actual situación argentina: “Aquí veo un país que está enfrentando una crisis económica, política, sanitaria importante”. Y valoró que “hay un movimiento de lucha que quiere la transformación”.

El funcionario brasileño calificó como “fantástico” al Cosapro, que se extenderá hasta mañana en el Gran Hotel Provincial, y que visitó por primera vez al igual que a Mar del Plata.

Después de reunirse con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, Massuda contó: “Sentí algo parecido a lo que pasó en Brasil hace 40 años, con el movimiento de la reforma sanitaria brasilera”. “Vivíamos –reseñó en diálogo exclusivo con LA CAPITAL– un momento de crisis de los sistemas de salud, que atendía solo al 20 por ciento de la población. Teníamos problemas de acceso y de coordinación. Y, al mismo tiempo, había movimientos, organizaciones entre universidades, trabajadores, estudiantes y los usuarios de los sistemas de salud que pedían la mudanza del sistema”.

Así fue que, dentro de un proceso de democratización en Brasil durante los 80, establecieron las bases para un nuevo modelo que implementaron en los 90: el Sistema Único de Salud (SUS).

Oportunidad

Massuda hizo un panorama sobre la realidad argentina actual y aseguró: “Aquí veo un país que está enfrentando una crisis económica, política, sanitaria importante y que hay un movimiento de lucha que quiere la transformación. Es muy importante estar juntos”.

En ese sentido, aseguró que “Brasil también enfrenta grandes desafíos”. “Estamos ahora en un gobierno de reconstrucción de la democracia y de la salud, que fue bastante afectado por los dos gobiernos anteriores, tanto por el de Michel Temer como por el de Jair Bolsonaro. Entonces, tenemos mucho que intercambiar, fuerzas y experiencias para trabajar en conjunto”, sostuvo.

Al ser consultado sobre qué pasa cuando se desfinancia el sistema de salud pública, tal como sucedió en Brasil con los gobiernos liberales, el viceministro explicó: “El resultado es muy rápido. Los indicadores de salud empeoran rápidamente porque hay una reducción de cobertura de vacunas, como hubo siempre”.

“Brasil –detalló– siempre fue ejemplo para el mundo en el tema vacunas, con una cobertura de más del 95 por ciento en un país continental con más de 200 millones de habitantes. Eso era una marca muy importante”.

Asimismo, especificó que hubo desfinanciamiento de programas y proliferación de desinformación con ‘fake news’ y propaganda contra vacunas: “Entonces, el negacionismo se suma al desfinanciamiento“. Además, enumeró que la pérdida de vacunas preventivas tiene consecuencias en los hospitales, donde aumentó la demanda de casos que podrían haber sido diagnosticados precozmente.

“Hay una sobrecarga del sistema de salud y los indicadores están peores en relación a la expectativa de vida, por la pérdida de oportunidad de tratamientos, y un empeoramiento y empobrecimiento de la calidad de vida”, añadió sobre las consecuencias de los recortes.

Futuro

Massuda explicó los lineamientos de cooperación con el área sanitaria bonaerense. “Los acuerdos nos permiten intercambiar experiencias en la gestión de los sistemas de salud y el desenvolvimiento de programas y políticas para enfrentar problemas sanitarios muy comunes que tenemos”.

“Somos sociedades –añadió– con problemas en aumento en salud mental y en dolencias crónicas. También trabajamos en la preparación de los sistemas de salud para emergencias de salud pública, tanto con el Covid como con las emergencias provocadas por los cambios climáticos”.

Asimismo, adelantó que trabajan con la Organización Panamericana de la Salud en las posibilidades de “comprar medicamentos y vacunas y, al aunar fuerzas, aumenta la escala y la posibilidad de reducir precios”. En ese sentido, dijo que se trata de “medicamentos de altísimos costos para dolencias raras o cáncer”. “Son problemas en común que exigen una articulación y defensa de la soberanía nacional”, explicó.

Como parte de su visita, Massuda se reunió en La Plata con Axel Kicillof y dijo estar impresionado con la dinámica y bondad del gobernador, del entendimiento que tiene de los problemas de salud y las acciones que hace para enfrentar los problemas que hoy viven en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, contó que “tiene mucha preocupación por el recorte de aportes del gobierno nacional para la compra de medicamentos y de vacunas”. Y adelantó que comparten “propósitos de encuentros y cooperativos, también con México”. “Tenemos mucho para intercambiar y cooperar entre los tres“, resaltó.

La Capital