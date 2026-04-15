La Justicia confirmó el viaje de Adorni y su familia al Caribe

El funcionario visitó las playas a fines de 2024;voló en primera clase y lo pagó en efectivo; los investigadores buscan tener una foto precisa de todos sus gastos

Por Federico González del Solar

LA NACION

a fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes en primera clase que, de acuerdo con una fuente judicial, fueron pagados en efectivo.

Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.

Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel. Además, están bajo la lupa otros viajes realizados por el ministro coordinador del gabinete de Javier Milei.

Para obtener una foto lo más precisa posible de sus gastos, el fiscal pidió la semana pasada levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo. Eso le entregará a Pollicita informes sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, préstamos, deudas y otros datos impositivos.

En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100 mil dólares y la postergación de los 200 mil dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Esos dos movimientos explicarían a trazo grueso cómo el jefe de Gabinete pudo comprar dos inmuebles desde que está en la función pública, hace menos de tres años, pero serían insuficientes para explicar la totalidad de sus gastos, según la visión de uno de los investigadores.

Además de esas adquisiciones, en la libreta de gastos que elaboran en la fiscalía figuran dos pagos distintos de 30 mil dólares cada uno -uno para cancelar parte del crédito y otro para pagar una parte del departamento de Caballito-; otros 20 mil dólares usados para pagar, en noviembre de 2024, la casa en el country; y otros muchos gastos menores, como los 5 mil dólares que utilizó para abonar el ingreso al country.

Los viajes de Adorni al exterior son revisados en la causa iniciada tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

Adorni había dicho, en marzo de este año, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes. En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

Su defensa, ensayada en LN+, fue cuando se reveló el viaje a Uruguay junto con su amigo Marcelo Grandio, cuya productora de contenidos tiene acuerdos comerciales con la TV Pública, área que está bajo la órbita de Adorni.

Por el viaje de ida a Punta del Este se pagaron 4830 dólares, mientras que la vuelta habría costado US$3000, según la factura que Agustín Issin, un piloto que también oficia como broker de vuelos.

Por Federico González del Solar

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