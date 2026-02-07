Sin interna, Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense

El gobernador reemplazará a Máximo Kirchner desde el 15 de marzo, luego de un entendimiento con el sector kirchnerista que unifica la conducción provincial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el próximo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras cerrar un acuerdo político con el sector kirchnerista que dejó sin efecto una elección interna. El recambio en la conducción se formalizará el 15 de marzo y marcará la salida de Máximo Kirchner del cargo.

egún supo la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

De esta manera, la vicegobernadora Verónica Magario será la vicepresidenta 1ª, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ocupará la Vicepresidencia 2ª, al tiempo que el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, estará al frente de la Secretaría General.

Por su parte, Máximo asumirá el Congreso Partidario, cargo que hasta ahora ocupaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, mientras que Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) continuará en la Junta Partidaria.

Fuentes del espacio indicaron que fue la ex presidenta Cristina Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

Aunque el acuerdo macro está sellado, esto no impacta de igual manera en los distritos: se prevé que en localidades como Mar del Plata, Tigre y San Nicolás habrá escenarios de elecciones internas para definir las autoridades locales.