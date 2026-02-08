Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”

La senadora aseguró en La noche de Mirtha que prioriza ser “útil” en el rol que le asignen y habló de su rutina diaria y su adaptación al nuevo rol que asumió.

Patricia Bullrich aseguró este sábado en La noche de Mirtha que, aunque la posibilidad de ser vicepresidenta de la Nación está abierta, no está enfocada en un cargo específico. “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”, señaló.

Durante la entrevista, la senadora afirmó que ya se siente plenamente inmersa en su rol parlamentario, aunque al principio le costó recuperar la “gimnasia parlamentaria” en referencia a que tiene que hablar con distintos actores políticos y reunir votos para aprobar leyes, una tarea que describió como “agotadora”.

Además, habló de su rutina diaria y destacó la importancia de mantener una rutina personal que le permita sostener su energía. “Primero hago gimnasia o hago tenis una hora a la mañana como para mantener el cuerpo”, confesó.

Finalmente, sobre sus aspiraciones, la dirigente manifestó que los cargos ejecutivos, como la jefatura del gobierno porteño, le resultan más atractivos que los legislativos: “El ejecutivo siempre me gusta, por supuesto. Las cosas ejecutivas siempre son más ágiles”, afirmó.

NA.