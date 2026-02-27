La Provincia convoca a empresas y PyMes a participar de la Estrategia Provincial de Economía Circular

El Gobierno bonaerense invita al entramado productivo a sumarse al proceso de construcción de una estrategia de Economía Circular desarrollada junto a la CEPAL y la Cooperación Alemana para fortalecer el desarrollo sostenible.

La Provincia de Buenos Aires está impulsando la Estrategia Provincial de Economía Circular con el objetivo de promover la transición hacia modelos productivos más circulares, fortalecer las cadenas de valor y reducir los impactos ambientales en el entramado productivo bonaerense.

La iniciativa se desarrolla de manera interministerial con la participación de los ministerios de Ambiente; Infraestructura y Servicios Públicos; Economía; Desarrollo Agrario y Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en articulación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la cooperación alemana. Este trabajo conjunto consolida una mirada integral que vincula desarrollo productivo, innovación, sostenibilidad ambiental y planificación estratégica.

En esta primera etapa participativa, las empresas e instituciones pueden aportar su experiencia completando un formulario virtual destinado a relevar prácticas existentes, oportunidades identificadas y posibles barreras para avanzar en enfoques de economía circular. La información recogida será insumo para las mesas sectoriales de trabajo y para la elaboración de la versión preliminar de la Estrategia, que luego será sometida a consulta pública.

La Estrategia se viene construyendo desde 2025 a partir de instancias de intercambio técnico y político que permitieron identificar cinco cadenas de valor prioritarias: bienes de consumo, biomasa, construcción, envases y empaques, y transporte.

Las empresas e instituciones interesadas pueden participar del proceso ingresando en: https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/economia-circular

La Estrategia Provincial de Economía Circular busca consolidar un modelo de desarrollo que promueva mayor eficiencia en el uso de recursos, impulse la innovación tecnológica, genere empleo y agregue valor en origen, fortaleciendo la competitividad del sector productivo bonaerense desde una perspectiva de sostenibilidad.