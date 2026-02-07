La Provincia abrió la inscripción a 13 diplomaturas y cursos superiores en salud

La oferta, impulsada por la Escuela Floreal Ferrara en convenio con universidades nacionales, está dirigida a trabajadores del sistema sanitario y a equipos de gestión.

La cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires abrió la preinscripción a diplomaturas y cursos superiores destinados a trabajadores y trabajadoras del sistema de salud y a otros actores vinculados a políticas públicas sanitarias. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de febrero.

La propuesta es impulsada por la Escuela Oficial de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, en articulación con universidades nacionales, e incluye 13 formaciones virtuales orientadas a personal de salud, residentes, activistas, profesionales de organismos gubernamentales y no gubernamentales, y equipos de gestión provincial y municipal, entre otros perfiles.

La preinscripción se realiza mediante un formulario digital disponible entre el 2 y el 28 de febrero. Cada diplomatura o curso superior evaluará las postulaciones y notificará únicamente a quienes resulten preseleccionados. Estas personas recibirán el material y el cronograma del seminario transversal obligatorio “Políticas Públicas en Salud”.

El módulo introductorio se dictará del 4 al 18 de marzo, bajo modalidad virtual sincrónica, con clases grabadas. La evaluación final estará disponible del 19 al 29 de marzo. Solo quienes aprueben esta instancia quedarán formalmente inscriptos y serán matriculados en la plataforma correspondiente a la formación elegida.

Entre las propuestas académicas figuran la Diplomatura en Salud Digital; Políticas de Cuidado para el Abordaje Integral de Conflictividades y Violencias en Salud; Equidad de Género en Salud; Salud Internacional; Políticas Públicas en Salud Mental; VIH, ITS y Sexualidades con enfoque en Derechos Humanos; Formación de Formadores en Docencia e Investigación; Pediatría Social; Liderazgo y Gestión en Enfermería; y el Curso Superior para Enfermería en Control de Infecciones, entre otros.

El formulario de inscripción y la información completa de la oferta académica están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Salud bonaerense. También se pueden realizar consultas por correo electrónico a deptoestudiosdegobierno.ff@gmail.com