PortadaTordillo

CARNAVAL TORDILLENSE 2026

Viernes 20
Centro murga Olas de mar
Comparsa Sheg Yenú
Batucada VDN
Baile con Grupo La Ida
Sábado 21
Comparsa Tuyú Tuyú
Comparsa Sayen
Batucada VDN
Baile con Grupo El Tanque
Paseo gastronómico
DJ
Venta de nieve
