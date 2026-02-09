PortadaTordillo CARNAVAL TORDILLENSE 2026 Publicado 9 febrero, 2026 Compartir Compartir Viernes 20 Centro murga Olas de mar Comparsa Sheg Yenú Batucada VDN Baile con Grupo La Ida Sábado 21 Comparsa Tuyú Tuyú Comparsa Sayen Batucada VDN Baile con Grupo El Tanque Paseo gastronómico DJ Venta de nieve ETIQUETADO:Carnaval 2026Gral. Conesa Tordillo Compartir este artículo Facebook WhatsApp WhatsApp Copiar Link Buscar por: Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren