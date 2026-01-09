TORDILLO: EL HOSPITAL ISMAEL FERRARI SUMA UNA MODERNA SALA DE RAYOS X

El intendente Héctor Olivera dejó inaugurada la nueva sala de Rayos X del Hospital Ismael Ferrari, un espacio equipado con tecnología de última generación que se integra al área de diagnóstico por imágenes y optimiza los tiempos de atención y respuesta ante urgencias.

El intendente Héctor Olivera, acompañado por el equipo de salud del Hospital Ismael Ferrari y funcionarios municipales, dejó inaugurada la sala de Rayos X.

Esta sala cuenta con un equipo radiológico de última generación que va a permitir contar con el diagnóstico en el momento, sin demoras. Y se suma al ecógrafo para la realización de diagnóstico por imágenes Las radiografías se sacaran los días lunes y viernes a partir de las 9 horas y viernes cada 15 dias, asimismo habrá una guardia pasiva para atender urgencias.