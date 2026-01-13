DestacadoDolores

SIGUEN LOS CONTROLES: UNA NUEVA MOTO SECUESTRADA EN DOLORES

En el marco de los operativos de control que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad, en la jornada de hoy se llevó a cabo un nuevo secuestro de motocicleta en Dolores.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Rico y Bassi, donde personal policial secuestró una moto Gilera 150 al constatar que circulaba sin la documentación obligatoria.

Con este hecho, ya son varias las motocicletas retenidas en los últimos días, en el marco de los controles destinados a reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

