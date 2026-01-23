SANTA TERESITA: 10 ALLANAMIENTOS Y TRES APREHENDIDOS

En el marco del Operativo Sol 2026, se realizaron 10 allanamientos simultáneos en Santa Teresita y Mar del Tuyú, en un procedimiento antidrogas denominado “A la Caza del Cuervo”, que terminó con la caída del principal investigado.

La investigación, a cargo de la Delegación Drogas Ilícitas Dolores, se extendió por más de un año y fue impulsada por la UFI N°3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa. Las tareas incluyeron seguimientos, registros fílmicos y escuchas telefónicas.

Como resultado, fue aprehendido “El Cuervo”, señalado como líder de una banda dedicada a la venta de droga al menudeo en el Partido de La Costa, especialmente en zonas comerciales y de playa. También fueron aprehendidos su pareja y otro masculino conocido como “Luicito”, quien realizaba tareas de venta, cobro y depósitos. Un cuarto sospechoso fue notificado de la causa.

Durante los allanamientos se secuestró cocaína fraccionada y lista para la venta, balanzas, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.