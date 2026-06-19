Se retira el Comisario General Carlos Abraham Domínguez tras 35 años de servicio

Con una trayectoria que abarcó desde el diseño estratégico del 911 hasta la conducción de áreas críticas en el Conurbano y el Atlántico, el jefe policial pasa a retiro activo. Lo sucederá el Comisario Mayor Osvaldo Adrián Domínguez, proveniente del área de Control Disciplinario.

Tras cumplir 35 años de servicio continuo en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el comisario general Carlos Abraham Domínguez ha culminado formalmente su carrera en la fuerza provincial. Su pase a retiro activo obligatorio cierra un ciclo de gestión clave en la seguridad pública bonaerense, luego de haberse desempeñado en diversas áreas de conducción territorial, planificación estratégica y formación técnica de la institución.

Domínguez egresó de la Escuela de Policía en el año 1991. En sus inicios, orientó su perfil profesional hacia la capacitación técnica y la especialización en el área de comunicaciones, participando activamente en proyectos de vanguardia para la actualización tecnológica y operativa de la fuerza.

Entre los años 2004 y 2005, el comisario general intervino de manera directa en los procesos de diseño, estructuración y puesta en funcionamiento del Sistema de Emergencias 911 en el territorio provincial. Esta asignación técnica tuvo como objetivo prioritario optimizar los mecanismos de respuesta operativa y unificar de forma eficiente los canales de comunicación entre la demanda civil y el despliegue policial.

A lo largo de su carrera, abarcó diferentes escalafones de la seguridad pública, desempeñando funciones operativas y administrativas, formando parte del área de custodia oficial de la Gobernación y liderando la planificación territorial. Este recorrido incluyó exigentes destinos en zonas de alta densidad poblacional y marcada complejidad delictiva dentro del conurbano bonaerense.

En materia de conducción territorial, ejerció como Jefe de Distrito en Lomas de Zamora durante cuatro años. Posteriormente, ocupó el cargo de segundo jefe departamental en la jurisdicción de Lanús y, más adelante, asumió la conducción total de la Jefatura Departamental de Quilmes, donde coordinó los recursos operativos de la región y articuló tareas estrechas con las autoridades municipales y judiciales locales.

Al alcanzar la máxima jerarquía de comisario general, pasó a integrar la plana superior de la institución. En ese nivel de alta responsabilidad, estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguridad Región Capital, cuya jurisdicción abarca trece municipios de la provincia, promoviendo allí firmes esquemas de trabajo conjunto entre las policías locales, los fueros judiciales y los respectivos organismos de gobierno.

En el año 2024, Domínguez fue designado al frente de la Jefatura del Atlántico I, una región caracterizada por las intensas demandas operativas estacionales derivadas de la actividad turística. Durante esta gestión, le tocó coordinar el crítico dispositivo de seguridad y asistencia tras el trágico derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, ocurrido en octubre de ese año. En aquella ocasión, articuló complejas tareas de emergencia junto a bomberos, equipos de rescate especializados y personal de salud pública.

En el plano académico, sumó diplomaturas y cursos de perfeccionamiento enfocados en gestión policial, investigación del narcotráfico y seguridad ciudadana. Destaca en su haber una capacitación internacional en materia de combate al narcotráfico, coordinada junto al Gobierno de Colombia. Asimismo, ejerció funciones docentes dentro de las estructuras de formación de la Policía Bonaerense, transmitiendo criterios de intervención legal y pautas de conducción a las nuevas promociones de oficiales.

Con el dictado de la resolución administrativa que determina su retiro, Carlos Abraham Domínguez concluye formalmente su actividad en los cuadros de mando de la fuerza. Según trascendió, prevé continuar desarrollando actividades técnicas dentro del ámbito académico y de la investigación privada en políticas de seguridad ciudadana.

En su lugar, el cargo será asumido por el Comisario Mayor Osvaldo Adrián Domínguez, un funcionario de vasta experiencia que proviene del área de Control Disciplinario de la fuerza policial, lo que marca una continuidad en la gestión con un fuerte enfoque en la supervisión interna.