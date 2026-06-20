Villarruel en Rosario: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”

La vicepresidenta cuestionó que la Casa Rosada no la haya invitado al acto por el Día de la Bandera: “Hay que preguntarles por qué son maleducados”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del acto por el Día de la Bandera en Rosario pero invitada por la gobernación de Santa Fe, no por la Casa Rosada. Desde allí, cuestionó la presencia del investigado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la ceremonia: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano”.

En diálogo con la prensa, la vice cuestionó que la Rosada no la haya invitado a la ceremonia y criticó al presidente Javier Milei por no saludarla. “Hay que preguntarles por qué son maleducados”, sostuvo.

“Recibimos la invitación de la gobernación de Santa Fe, pero yo pensaba venir igual; no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y el acto representa la bandera para todos los argentinos”, agregó.

“No quiero hacer de esto un acto político”

Al mismo tiempo, aseguró que “es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”. Sin embargo, remarcó: “Yo defiendo, ante todo, lo que nos une, no quiero hacer de esto un acto político ni quiero hacer otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano”.

Un detalle: la vicepresidenta se puso de espaldas a Milei para cantar el Himno Nacional Argentino, al comienzo del acto.

“No era un acto para apoyar a Adorni”

Sobre la presencia del jefe de Gabinete en el acto y el accionar de Milei, cuestionó: “Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo; me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general”. Insistió: “Lo de Adorni está totalmente de más”.

“El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad”, planteó.

“Vine a dar homenaje a Belgrano”

Villarruel expresó: “Soy argentina, vicepresidente, fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción y vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida, ¿cómo no voy a estar acá?”.

Sobre el final, Villarruel se refirió al discurso de Milei: “Contó la historia del general Belgrano, hizo un relato del general”. Cuando la cuestionaron porque no aplaudió al Presidente, aseguró que “en general he tratadao de ser discreta”.

Señaló: “Este es un acto patrio y vengo, como todos los argentinos, rosarinos por adopción, como en mi caso, a dar homenaje. He estado toda la vida caminando por Rosario”.

Y aseguró que después del acto pensaba visitar el Gigante de Arroyito, es decir, el estadio de Rosario Central, club del que la vicepresidenta es hincha.