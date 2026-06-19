Cuenta DNI lanzó una oferta especial por el Día del Padre

Con descuentos y cuotas sin interés, la billetera virtual del Banco Provincia acompaña a los usuarios en la elección del regalo.

El domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y, por eso, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una oferta exclusiva para comprar el regalo ideal.

Bajo el título: “Día del Padre: últimos días de la promoción para que te pongas la 10 con el regalo”, la billetera virtual tiene una lista de productos y beneficios para aprovechar en esta fecha especial.

Cada mes Cuenta DNI renueva las promociones y descuentos que ayudan a ahorrar y comprar mejor a sus más de 10.000.000 de usuarios y, en esta fecha en particular, puso a disposición de los mismos ofertas difíciles de rechazar. ¿Cuál es?

La billetera virtual de Banco Provincia puso a disposición de los usuarios descuentos de hasta el 30% de ahorro y cuatro cuotas sin interés que se pueden utilizar en comercios adheridos.

En relación con los mismos, informaron desde el banco que los descuentos están disponibles en:

Perfumerías.

Farmacias.

Ópticas.

Librerías de texto.

Además, siguen las ofertas y beneficios de junio cada día hasta el último día del mes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.