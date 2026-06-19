Avanzan las obras por el cuarto carril en la autopista Buenos Aires – La Plata

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) anunció que ya están en marcha las obras para la puesta en marcha del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata. La nueva traza se extenderá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a la capital bonaerense.

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Este carril adicional estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista.

Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que indicó las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

“Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país”, dijo el ministro Gabriel Katopodis, y destacó que esta obra se financia con recursos propios de la empresa.