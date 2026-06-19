Política EconomiaPortada

Avanzan las obras por el cuarto carril en la autopista Buenos Aires – La Plata

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) anunció que ya están en marcha las obras para la puesta en marcha del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata. La nueva traza se extenderá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a la capital bonaerense.

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Este carril adicional estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista.

Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que indicó las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

“Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país”, dijo el ministro Gabriel Katopodis, y destacó que esta obra se financia con recursos propios de la empresa.

Las obras en la autopista Buenos Aires – La Plata

Actualmente, los trabajos están divididos en dos frentes de obra que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al km 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de nuevo Quilmes; el tendido de tritubo para fibra óptica; y la repavimentación de los carriles existentes durante la noche para evitar congestión vehicular.

En tanto, el segundo frente, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales son la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación durante el turno noche.

Asimismo, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Mar del PlataPolítica EconomiaPortadaSociedad

Se retira el Comisario General Carlos Abraham Domínguez tras 35 años de servicio

Política EconomiaPortada

Nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona y qué hay que tener en cuenta

PortadaSociedad

Buscan regularización armas no registradas y prorrogan un año la entrega voluntaria

Ciencia - SaludPortadaSociedad

El Hospital de Tigre realizó el primer bypass coronario doble

LezamaPortada

LEZAMA: SECUESTRAN DOS MOTOCICLETAS EN INVESTIGACIONES POR MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA AUTOVÍA 2

Política EconomiaPortada

El oficialismo logró postergar la sesión pero avanza la interpelación de Adorni

Política EconomiaPortada

El Pro en el Senado anticipó que “llegado el caso, vamos a acompañar el pedido de remoción o censura de Adorni”

Ciencia - SaludPortadaSociedad

Por primera vez, el Hospital Garrahan realizó un trasplante renal simultáneo

Política EconomiaPortada

Frade, sobre un eventual cargo diplomático para Adorni: “Si es ladrón, no puede representarnos en el exterior”

Política EconomiaPortada

Fuerzas Armadas: el Gobierno nacional pagará un plus por formación académica

DeportesPortada

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia

Mar del PlataPortada

Mar del Plata: Hay 431 personas en situación de calle y la cifra creció un 29% en el último año

Mostrar más