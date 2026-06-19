Adorni deja la vocería presidencial, y lo reemplaza Adrián Ravier

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una extensa reunión con el presidente Javier Milei en Olivos. En ese contexto, comunicó que el diputado pampeando por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, se hará cargo de la vocería.

El diputado Adrián Ravier es economista, con título de grado de la Universidad de Buenos Aires, y posgrado de casas educativas privadas, y además preside La Libertad Avanza en La Pampa. Se enrola con el presidente Javier Milei de manera directa, sin intervenir en las internas entre el sector de la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Al parecer, con esta designación, el Gobierno quiere empezar a comunicar lo que consideran como “logros económicos”, y otras cuestiones de gestión que están sin poder comunicarse por la sucesión de escándalos en los que está involucrado Manuel Adorni.

El anuncio estuvo a cargo del propio Adorni, quien desde su cuenta de X, sostuvo: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial”.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo fue uno de los primeros en dar un saludo y bienvenida al nuevo funcionario.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

Según TN, el diputado Ravier tiene 48 años y es licenciado en Economía en Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante su carrera académica, Ravier fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la actualidad, el diputado dicta clases de Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM).

En 2025, Ravier ganó una banca como legislador al encabezar una alianza electoral por la fusión con el PRO. Luego, se convirtió en el presidente de LLA en La Pampa.