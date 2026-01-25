Santa Clara del Mar prepara la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2026: una semana completa de festejos

El evento va por su 24° edición, ya tiene fechas confirmadas para el mes de febrero y día a día avanzan los preparativos. Se espera la presencia de artistas nacionales, regionales y locales. La entrada será libre y gratuita.

Los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal en Santa Clara del Mar están en marcha hace varias semanas. El tradicional evento, que coincide con el aniversario de la localidad marchiquitense ubicada a pocos kilómetros de Mar del Plata, se desarrollará del lunes 16 al lunes 23 de febrero, por lo que el inicio coincidirá con el fin de semana extra largo de Carnaval.

Si bien por el momento no se dio a conocer la grilla de espectáculos, se espera la participación de artistas destacados a nivel nacional, regional y local, como ocurre cada año. Los shows, en ediciones anteriores, comenzaron a partir de las 20 y se prevé que ese esquema se mantenga.

El año pasado, la fiesta convocó a más de 70.000 personas, y para esta edición (la número 24) las autoridades municipales confían en igualar o incluso superar esa cifra, consolidando al evento como uno de los más importantes del calendario turístico y cultural de la costa bonaerense.

Según informó la Municipalidad de Mar Chiquita, la primera noche de la fiesta será el lunes 16 de febrero, feriado de Carnaval, y a partir de allí las actividades continuarán durante toda la semana.

En principio, el cierre está previsto para el domingo 22, aunque no se descarta extender el evento hasta el lunes 23 en caso de que alguna jornada de mal tiempo obligue a reprogramar espectáculos.

Como en cada edición, la fiesta mantendrá su espíritu popular, con entrada libre y gratuita. El epicentro será nuevamente la Rotonda del Viejo Contrabandista, un lugar emblemático de Santa Clara del Mar, donde se instalarán el patio cervecero, los puestos gastronómicos, espacios para emprendedores y el escenario principal.

Allí, vecinos y turistas podrán degustar una amplia variedad de cervezas artesanales, elaboradas por productores locales y regionales, acompañadas por propuestas gastronómicas diversas y otras actividades culturales y recreativas pensadas para toda la familia.

En el marco de los preparativos, días atrás el delegado municipal Fabián Jacquet encabezó una reunión de trabajo con cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos locales, con el objetivo de avanzar en la organización y los aspectos logísticos de una celebración que, con el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero clásico del verano.

Además, días atrás quedó oficialmente abierta la inscripción para cerveceros, food trucks y emprendedores que quieran formar parte de esta edición, que volverá a reunir una fuerte propuesta productiva local.

Mientras tanto, desde la organización continúan trabajando en la definición de la grilla artística, uno de los puntos más esperados por el público.