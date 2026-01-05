Oficializan la fecha de inicio de clases y el de las vacaciones en la provincia

Con el objetivo de garantizar 190 días de clases, el Gobierno dio el visto bueno al calendario escolar de 2026. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar para el ciclo 2026, que regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y que busca garantizar 190 días efectivos de clase. La medida quedó formalizada a través de la resolución 6568 publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se indica que las clases comenzarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario -incluidas las modalidades Técnica, Agraria y Artística-, Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Física y Centros Educativos Complementarios.

En todos esos casos, la resolución destaca que el receso de invierno se extenderá del 20 al 31 de julio, mientras que la finalización del Ciclo lectivo será el 22 de diciembre de 2026. Las vacaciones de invierno coincidirán, entre otros distritos, con la Ciudad de Buenos Aires.

En el nivel superior, el calendario bonaerense indica que la Educación Superior Docente, Técnica y Artística iniciará el ciclo el 16 de marzo y concluirá el 27 de noviembre, con el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio. En tanto, la Formación Profesional comenzará el 9 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, con las mismas fechas de vacaciones.