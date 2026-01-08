NUEVO ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS: SE ADELANTA LA SEGUNDA DOSIS DE LA TRIPLE VIRAL

A partir del 1 de enero de 2026, entró en vigencia un nuevo esquema de vacunación infantil que adelanta la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, con el objetivo de brindar mayor protección en edades tempranas y prevenir complicaciones graves ante el riesgo de nuevas epidemias en el país.

La actualización alcanza a niñas y niños nacidos desde el 1º de julio de 2024, quienes deberán recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses de edad.

En tanto, los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema vigente previo, recibiendo la segunda dosis a los 5 años de edad.

La primera dosis se mantiene sin cambios, aplicándose a los 12 meses, como hasta ahora.

Desde el sistema de salud se destaca que esta medida busca reforzar la protección en los primeros años de vida, reduciendo el riesgo de enfermedades que pueden generar complicaciones graves.

Para más información, las familias pueden acercarse al Vacunatorio Municipal, que atiende de lunes a viernes, o llamando al número del establecimiento: 2245-508226