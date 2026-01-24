IMPORTANTE OPERATIVO ANTIDROGA EN SAN BERNARDO: TRES PERSONAS  APREHENDIDAS

En el marco del Operativo de Sol a Sol 2025/2026, personal de la Delegación Drogas Ilícitas Dolores llevo adelante un operativo de saturación y cuatro allanamientos en el barrio conocido como “El Perejil”, en San Bernardo, en el marco de una causa vinculada a la venta de estupefacientes.

La investigación inicio a partir de información recabada por el personal policial, la cual fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

Causa a cargo de la UFI y J N° 3 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, con la intervención del Dr. Guillermo Vernetti, titular de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar, dispuso distintas tareas investigativas.

Tras reunir elementos probatorios que acreditarían la presunta actividad ilícita, se solicitaron órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 4, las cuales fueron otorgadas.

Los procedimientos se realizaron con la participación de Drogas Ilícitas Dolores, Dirección de Caballería La Costa, GAD, UTOI, Jefatura Departamental La Costa y la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

Como resultado, se habría logrado el secuestro de clorhidrato de cocaína de alta pureza, tanto fraccionada como en forma de ladrillo compacto, además de marihuana, con un valor estimado superior a los 9 millones de pesos.

También se habrían incautado teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

En consecuencia, tres personas fueron aprehendidas, entre ellas el principal investigado, junto a un masculino y una femenina, quienes quedaron a disposición de la Justicia.