DOLORES TENDRÁ SU PRIMERA BIOFÁBRICA: EL INTENDENTE ANUNCIÓ UN NUEVO AVANCE EN LA PRODUCCIÓN Y EL COMPROMISO AMBIENTAL

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires adjudicó a Dolores uno de los proyectos de la 4ta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Se trata de un proyecto presentado por la Municipalidad de Dolores junto a investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para la creación de una Biofábrica en el Parque Industrial de Dolores. La misma elaborará bioinsumos basados en aceites esenciales. Para esto se recibirá un subsidio de $20 millones por parte del FITBA.

“Es una gran noticia para la ciudad, esta biofábrica no solo permite impulsar nuestra actividad productiva e industrial sino también impulsar el desarrollo local a partir de la producción de avanzada, en sintonía con el cuidado y respeto ambiental”, señaló el Intendente Juan Pablo García.

El proyecto fue trabajado de manera articulada por distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Producción, a cargo de Francisco Roca, con el objetivo de fortalecer el perfil productivo local y promover iniciativas sustentables.

Cabe mencionar que se presentaron más de 300 proyectos y Dolores fue seleccionada en el marco de la convocatoria realizada por FITBA, que es actualmente el principal programa de incentivo científico-tecnológico vigente en el país. Su objetivo es financiar proyectos que vinculen universidades y centros de investigación con municipios, pymes y cooperativas para brindar soluciones tecnológicas y mejorar la ejecución de políticas públicas.

Cómo funcionará la Biofábrica

El material a utilizarse para la obtención de estos aceites esenciales consta de residuos de podas de laurel y eucalipto, dos especies vegetales que abundan en la ciudad, dando valor a hojas que generalmente se descartan.

Los bioinsumos son productos elaborados a partir de organismos vivos, tales como microorganismos o extractos de plantas que tienen aplicación agrícola, entre otras. Se emplean en diferentes cultivos para estimular el crecimiento de las plantas y protegerlas frente a plagas y enfermedades gracias a su acción inhibitoria y biocida. Estos bioinsumos también pueden ser utilizados en otras industrias.

La aprobación de este proyecto de investigación y desarrollo de un producto significa una gran posibilidad para agregar valor local a residuos de poda y fomentar la diversificación productiva del partido. Asimismo, es una oportunidad para que alumnos puedan visitar la biofábrica y realizar prácticas, generando nuevos conocimientos, ideas y oportunidades.