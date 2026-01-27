CONTINÚAN LOS BENEFICIOS DE CUENTA DNI PARA LAS PERSONAS JUBILADAS 

Durante enero y febrero todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia acceden a un beneficio exclusivo: 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas con Cuenta DNI.

Así, las personas jubiladas y pensionadas del IPS podrán disfrutar de un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, pagando con Cuenta DNI (QR o Clave).

Este beneficio se suma a las promociones generales de DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

Consultá más detalles de esta y otras promociones ingresando aquí: Cuenta DNI y ¡y disfrutá el verano con más ahorro!