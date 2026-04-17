El Malbec consolida su posición como principal variedad del país

La variedad concentra casi una cuarta parte de la superficie vitícola del país y muestra expansión sostenida en producción y mercados externos, según el INV.

El Malbec mantiene su liderazgo en la vitivinicultura argentina. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la variedad concentra el 23,9% de la superficie total de vid del país y se consolida como la principal cepa tanto en el mercado interno como en el comercio exterior.

Al cierre de 2025, la superficie implantada alcanzó 46.890 hectáreas. Esto equivale al 42,6% de las variedades tintas aptas para elaboración de vinos y mostos, y confirma su posición como la más cultivada en la Argentina.

En el mercado interno, el Malbec representa el 54% de las ventas de vinos varietales. Durante 2025 se comercializaron 1.268.186 hectolitros, con un incremento interanual del 2,4%. El consumo se concentra en el formato fraccionado en botella, que explica el 98,4% del volumen.

En el comercio exterior, las exportaciones de Malbec y sus cortes sumaron 1.172.721 hectolitros y generaron 404,7 millones de dólares. La variedad concentra el 71,9% del volumen de los varietales exportados y llega a 114 mercados. Los principales destinos son Reino Unido (33,8%) y Estados Unidos (21,2%).

Superficie y expansión del viñedo

El Malbec está presente en 18 de las 20 provincias con producción vitivinícola. En la última década, la superficie creció un 16,1%, con un incremento de 6.489 hectáreas.

Mendoza concentra el 84,8% del total nacional, con 39.771 hectáreas. Le siguen San Juan, con 2.731 hectáreas, y Salta, con 1.773. El resto del país suma 2.616 hectáreas.

Dentro de Mendoza, los departamentos con mayor presencia son Luján de Cuyo y San Carlos, seguidos por Tunuyán, Tupungato y Maipú. El Valle de Uco y la zona Centro concentran el 63,3% del Malbec provincial.

En San Juan, los principales departamentos son Sarmiento y Caucete. En Salta, la variedad representa el 47,9% del viñedo total, con fuerte presencia en Cafayate.

Producción y cosecha

La producción de Malbec en 2025 alcanzó 4.461.646 quintales, equivalente al 22,4% del total nacional. Se trata de la variedad de mayor volumen de cosecha en el país.

El registro muestra un aumento del 10,9% respecto del año anterior, por encima del promedio de la última década. La producción total de uva creció 3,7% en el mismo período.

En Mendoza, los mayores volúmenes se registraron en Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupungato. En San Juan, en Sarmiento, Veinticinco de Mayo y Caucete.

Comercialización

En 2025, la comercialización total de Malbec (puro y cortes) alcanzó 2.357.024 hectolitros de vino varietal puro y 83.883 hectolitros en cortes. La variedad representa el 61,4% del total de varietales vendidos en el país.

El 52% se destinó al mercado interno y el 48% a exportaciones. En la última década, el volumen total creció 10%, aunque en el último año se observó una baja del 4,1%, explicada por la caída externa.

Mercado interno

Las ventas internas de Malbec sumaron 1.268.186 hectolitros, lo que representa el 54% del total de varietales consumidos en el país.

El 96,3% corresponde a varietal puro y el resto a cortes. El crecimiento en diez años fue del 51,6%, con una suba del 2,4% interanual.

El Malbec-Cabernet Sauvignon es el corte más vendido (20,7%), seguido por Malbec-Bonarda (19%) y Malbec-Tempranillo (8,3%). El 98,4% del volumen se despacha en botella.

Mercado externo

Las exportaciones de Malbec totalizaron 1.172.721 hectolitros y 404,7 millones de dólares FOB. El precio medio fue de 3,45 dólares por litro.

La variedad representa el 71,9% del volumen exportado de vinos varietales y el 69,4% de las divisas del segmento. En 2025, las ventas externas cayeron 10,3% en volumen y 10,7% en valor.

El Reino Unido y Estados Unidos concentran más de la mitad de los envíos. En total, el Malbec puro llegó a 114 países.

Origen y consolidación del Malbec en Argentina

El Malbec es una variedad originaria del sudoeste de Francia, históricamente asociada a la región de Cahors. Su presencia en Argentina se remonta a 1853, cuando fue introducida por el agrónomo Michel Aimé Pouget en el marco de un proyecto impulsado por Domingo Faustino Sarmiento.

El 17 de abril de ese año se presentó ante la Legislatura de Mendoza la iniciativa que dio origen a la Quinta Normal y la Escuela de Agricultura. Esa fecha es la que hoy se toma como referencia del Día del Malbec.

En Francia, la variedad perdió protagonismo tras la filoxera del siglo XIX. En la Argentina, en cambio, encontró condiciones agroecológicas favorables que impulsaron su expansión y su consolidación como cepa emblemática.

Con el tiempo, el Malbec se adaptó a distintos terroirs del país y desarrolló perfiles diferenciados según su origen, lo que fortaleció su identidad dentro y fuera del mercado internacional.