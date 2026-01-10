Campaña “Salvá Tu Piel”: este verano podés chequear tus lunares en la costa

Se trata de una iniciativa de La Roche-Posay. Un camión equipado con consultorios recorre las playas bonaerenses.

Durante el mes de enero, la campaña Salvá Tu Piel de La Roche-Posay recorre la Costa Atlántica con un camión móvil equipado con consultorios. La iniciativa ofrece chequeos gratuitos de lunares realizados por dermatólogos, sin necesidad de turno y por orden de llegada. La 13° edición comenzó el 1º de septiembre de 2025 y ya superó los 15.000 chequeos presenciales. Proyecta alcanzar a 32 millones de personas a través de acciones educativas en medios y redes sociales.

Las fechas y lugares confirmados donde estará el camión móvil en la Costa, en el rango horario de 11 a 14 y de 15 a 19, son los siguientes: