ADQUISICIONES PARA EL HOSPITAL

La Cooperadora del Hospital ha adquirido, con fondos propios, y ha recibido también donaciones de sus socios los siguientes elementos para mejorar la atención a los pacientes: * 1 saca leche y mamadera donación de la Sra. Inés Arlía. * Medicamentos donados por las familias Ruiz-Ruiz y Acosta-Medina

*1 mesa para el sector de Ginecología, valuada en la suma de $159.999

*2 bombas de infusión volumétrica para quirófano, a un costo de U$D 1.547,83 ambas.

(La utilidad de las bombas es lograr mayor exactitud en la administración de fármacos, sumando una herramienta de seguridad de los pacientes).

Estas adquisiciones y donaciones entregadas al Hospital Municipal San Roque buscan mejorar la atención y el cuidado de los pacientes, brindando herramientas adecuadas para la atención médica.

Agradecemos de corazón a todos los socios quienes mes a mes suman su granito de arena para hacer esto posible.