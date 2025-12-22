¡UNA OBRA HISTÓRICA!

Comenzó la obra histórica de asfaltado en Pueblo Nuevo, desde el ingreso de la Autovía 2 hasta la Escuela Nº 3 “Gral. José de San Martín”. Un total de 800 metros que conecta la calle principal de Centro Guerrero.

Es una obra muy necesaria, que mejorará el tránsito vehicular de la zona y las condiciones de vida de todos vecinos y vecinas del sector.

Esta gestión ya unificó Castelli con Pueblo Nuevo a través del asfalto de casi cinco kilómetros y la bicisenda que es disfrutada por miles de vecinos. Ahora, también, se asfaltará la calle principal, que marcará un antes y un después para todos.

Docentes, alumnos y auxiliares de la escuela y el jardín. Médicos y personal del CAPS, trabajadores del sector rural, y vecinos y vecinas de la zona disfrutarán de esta imponente obra.

Una gestión comprometida con los vecinos, que cumple demandas y que proyecta una ciudad cada vez mejor y más moderna. Este es el Castelli que queremos, uno que cumple sueños.

Esto es posible gracias al trabajo articulado con el gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Infraestructura de PBA Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga.