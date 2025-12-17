La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a los estatales “con gran esfuerzo pese a la gestión nacional”

Los empleados provinciales tendrán depositado su medio aguinaldo el sábado 20 de diciembre, “en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia”, se aseguró.

El Gobierno bonaerense, que este lunes último había destacado que “los estatales iban a cobrar el medio aguinaldo antes de las Fiestas”, ahora confirmó la fecha: será el sábado 20 de diciembre. Esta fecha también abarca a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En un comunicado, la Provincia explicó: “En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre”.

“Crisis transversal”

El texto agrega: “La economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $ 12,9 billones”.

“Con gran esfuerzo”

Continúa: “Es en ese marco en el que, con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”.

“Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo”, cierra el texto.