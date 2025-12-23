La Municipalidad de Tordillo Celebró un Nuevo Aniversario del distrito

Con gran alegría, celebramos una vez más la fundación de nuestro distrito en una fiesta que nos unió a todos.

La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos y un variado paseo gastronómico.

El escenario se iluminó con la actuación de artistas locales y regionales para finalizar con la presentación de La Nueva Luna y Los Hidalgo.

Agradecemos a todos los que hicieron posible esta celebración: a la comunidad que acompañó, a cada área del municipio que trabajó arduamente, a los artistas que se sumaron a la fiesta y que engalanaron el escenario.

Un agradecimiento especial al Consejo Federal de Inversiones, a la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a nuestro Gobernador Axel Kicillof y a nuestro Intendente Héctor Olivera. ¡Gracias por brindarnos una fiesta con el orgullo y el amor que nuestro pueblo merece!

También extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes para cuidarnos, inspectoras municipales y a todos los que se unieron para celebrar un nuevo cumpleaños de Tordillo.

A los que colaboraron comprando la rifa de la Comisión de Festejos, a los vendedores (Sara Madrid, Rodolfo Verón, Germán Cardoso, Guadalupe Orsetti, Mónica Arriola, Miguel Rondón, Rocio Daguerre, Johanna Ruiz, Luis Varela, José roch, Karen Campagna, Marta Cejas , Fabio Montenegro , Hugo Olivera, Osvaldo Vera, Alfredo Farías, Emilce Cerbino, Sandra Marzulo Gonzalo Latchuck y Juan Semborain. A quienes colaboraron con meriendas para los ballet, a los choferes que realizaron viajes, a quienes trabajaron con el expendio de bebidas, a quienes donaron los premios de la Rifa (Flia Allan, Familia Olivera y concejales del Partido Justicialista), Al Sr Alberto Smit y a todos los que hicieron posible este evento.

Esperamos que hayan disfrutado de la fiesta, que haya sido un verdadero encuentro familiar y comunitario, como nos caracteriza.

¡Felicitaciones a todos por ser parte de esta gran familia tordillense!