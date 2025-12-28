El osado Tweet de Toto Caputo: “romper las p…”

A caballo de Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía hizo una defensa del Banco Nación, en comparación con otras entidades.

Aprovechando la reciente aprobación en el Senado de la Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hizo hoy una encendida defensa del Banco Nación en sus redes sociales, en detrimento de otros bancos privados y públicos del país.

Según visualizó la Agencia Noticias Argentinas, el titular del Palacio de Hacienda no se anduvo con medias tintas en su cuenta de la red social X y sentenció “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, agregó el ministro.

Caputo acompañó este Tweet con la publicación de otro usuario que decía: “Ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los compiance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más”. En la publicación se puede ver que el titular de Economía indicó que le gustó ese comentario.