Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio

La Universidad de Buenos Aires le dará el título de Doctor Honoris Causa, el mayor reconocimiento honorífico a Indio Solari por su “aporte fundamental a la cultura popular y trayectoria artística de más de cinco décadas”.

El texto que justifica esta entrega remarca que el músico, poeta y compositor argentino cuenta “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano”.

El Mr, ahora Doctor de la pluma y de la canción, forma parte de la vida del rock argentino. Los Redondos, con sus misas y rock and rolles por todo el país, han construido una imagen de Indio que lo valora como un enorme escritor y compositor. Desde su casa y estudio Luzbola en Parque Leloir, nos sigue deleitando. En equipo con los músicos que eligió, los integrantes de los Fundamentalistas del Aire acondicionado, sigue creando esa magia que está más viva que nunca. “Seguir cantando”, siempre: ese el motor que lo lleva a hacer lo que ama.

Gracias Dr. Solari por tu arte, tu compromiso con la Educación pública, con nuestras Universidades y con este público redondo que te quiere y te acompaña.