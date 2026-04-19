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Balcarce acelera obras en el Fangio y espera el visto bueno de la ACTC

El circuito será evaluado en los próximos días en un paso decisivo para su posible regreso al calendario nacional, con trabajos en la Técnica, iluminación y sectores estratégicos del trazado.

El autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce avanza en su proceso de puesta en valor y se prepara para una nueva inspección de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que será determinante para definir su eventual regreso a la actividad nacional.

Los trabajos actuales se concentran en el sector de la Técnica, donde se realizan tareas de acondicionamiento necesarias para cumplir con los requisitos exigidos por las categorías. En paralelo, ya se instalaron los postes del sistema de iluminación y las estructuras que sostendrán el tendido eléctrico.

Las obras también alcanzan a la Curva 1 del circuito, uno de los puntos clave del trazado, donde se ejecutan intervenciones para mejorar las condiciones operativas y de seguridad.

A la vez, se lleva adelante el pintado de los paredones del predio. Las tareas están a cargo de personal de las áreas de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, y buscan preservar la infraestructura existente.

En los próximos días, la ACTC realizará una nueva inspección técnica. El resultado será central para avanzar en la posible inclusión del autódromo en el calendario de las TC Pick Up.

Aunque no hay confirmación oficial, en el ámbito local esperan que la competencia pueda concretarse antes de fin de año.

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