Llega el peaje “free flow” a la Autopista Buenos Aires – La Plata y rutas hacia la Costa Atlántica

El nuevo sistema elimina las cabinas tradicionales y el cobro se realizará por sensores electrónicos y TelePase.

El sistema de peaje sin barreras, más conocido como “free flow”, comenzará a implementarse en la Autopista Buenos Aires – La Plata y otras vías de acceso a la Costa Atlántica bonaerense.

La iniciativa de AUBASA elimina las cabinas tradicionales y permite a los vehículos transitar sin detenerse. No obstante, la recaudación se realizará en forma automática a través de censores, lectores de patente y el sistema TelePase.

La medida estaría lista para su implementación en el último trimestre del año. En una primera instancia, el sistema se aplicará en tramos de la Ruta Provincial 6, entre las localidades de San Vicente y General Las Heras, en el Partido de Mar Chiquita sobre la Ruta Provincial 11 y en el peaje de Dock Sud.

¿Cómo funciona?

Los conductores que ya tengan activado el servicio TelePase no tendrán que hacer ningún trámite. Quienes no estén registrados, deberán abonar posteriormente el monto de los peajes a través de medios digitales.