Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz: “Control estricto”

La decisión es una respuesta al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El mando conjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el estrecho de Ormuz que la vía marítima estratégica quedó nuevamente bajo control militar.

Según un comunicado difundido por medios iraníes, la decisión se vincula al bloqueo estadounidense sobre puertos de Irán, al que calificaron como “actos de piratería y robo marítimo”.

Además, advirtieron que la situación del estrecho se mantendrá bajo estricta supervisión hasta que Washington garantice la libertad total de navegación para los buques iraníes, en medio de la creciente tensión por el control de esta ruta clave del comercio global.

Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Zolfagari explicó que el control sobre el paso marítimo implica restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

Ell líder supremo de Irán aseguró que su ejército está “preparado para derrotar” a EE.UU.

En medio de la escalada en Medio Oriente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su ejército está “preparado para derrotar” a Estados Unidos.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, el ayatolá afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.