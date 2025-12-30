CON UN GRAN DESFILE TRADICIONALISTA Y LA ACTUACIÓN DE BANDAS LEZAMA FESTEJÓ LOS 16 AÑOS DEL MUNICIPIO

El domingo 28 tuvo lugar la segunda jornada de eventos por el 16° aniversario del Partido de Lezama, con una jornada que combinó tradición, danzas, desfile de jinetes y tropillas y la actuación de distintos artistas y bandas de la región.

Con la participación del intendente Arnaldo Harispe y miembros del gabinete, la Plaza de la Autonomía se vistió de fiesta en horas de la tarde y el público le dio la bienvenida un desfile tradicionalista que se llevó todos los aplausos, por su estética, su coordinación, la

cantidad y calidad de caballos y jinetes, como así también de emprendados y pilchas gauchas.

Agradecemos la participación de 11 agrupaciones tradicionalistas, con 211 caballos montados:

-Lezama, que inició el desfile con más de 80 jinetes de todas las edades.

– La Tablilla

– Entre Amigos (Chascomús)

– El Nochero

– Fortín de Chascomús

– Fiesta Nacional de la Guitarra

– Fortín de Pila

– Centro de Jubilados “Eterna Juventud” de Pila

– Agrupación de Damas “Doma y Mansedumbre”

– Escuela N°30 “Dr. Mariano Molla Villanueva” de Libres del Sur

– Recorriendo el Campo

A ellos se sumaron los tropilleros Alfredo Querejeta, Vasco Eliseche, Alfredo Bertoloni, Ezequiel Querejeta y Tato Iranzo, con 5 tropillas que exhibieron frente al escenario sus destrezas.

La tardecita nos encontró ya en la plaza, disfrutando de la música y el patio cervecero.

Por el escenario pasaron los folkloristas Tamara Orellana y su banda, el grupo Suyai, y Gerónimo Ferreiro y sus músicos. El cierre fue a puro baile popular de la mano de la banda de cumbia Sin Rumbo.