Choque frontal en ruta 3 con consecuencias fatales: dos personas murieron y una menor resultó herida

El siniestro involucró a un automóvil y una camioneta. Las víctimas fatales eran oriundas de Berisso, mientras que una menor y el otro conductor resultaron heridos.

Un trágico siniestro vial se produjo sobre la ruta nacional Nº 3, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridos, uno de ellos una menor de edad. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 225, en jurisdicción del partido de Las Flores, cuando por causas que aún se encuentran bajo investigación impactaron de frente un Renault Kangoo que circulaba en sentido ascendente y una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del violento choque, perdieron la vida Eduardo Basilio Diaduchi y Cecilia Sosa, ambos domiciliados en la ciudad de Berisso, quienes viajaban en el Renault Kangoo. En el mismo vehículo se trasladaba una adolescente de 13 años, que fue derivada al hospital con lesiones que permanecen en evaluación.

En tanto, la camioneta era conducida por un hombre oriundo de la ciudad de Olavarría, quien sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al nosocomio de Las Flores, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.