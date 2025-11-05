SEGURIDAD VIAL: PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL REALIZÓ CONTROLES EN LOS COLECTIVOS QUE PARTIERON CON ESTUDIANTES

Desde el área de Tránsito Municipal se implementaron controles de alcoholemia a los choferes que partieron hacia Córdoba con estudiantes de cuarto año de establecimientos educativos de la ciudad.

Además de los test para detectar alcohol en sangre, que dieron todos resultados negativos, se brindó una breve charla a los estudiantes reforzando medidas de seguridad e indicando que hacer en caso de una emergencia en la ruta.