Se les metió una abeja en el auto cuando circulaban por ruta 2: despistaron y terminaron en una zanja con agua

Dos personas de Buenos Aires sufrieron un siniestro provocado por la presencia de un insecto. Afortunadamente resultaron sin lesiones.

Un siniestro vial tuvo lugar en ruta 2 protagonizado por una pareja de adultos mayores que sufrió un grave despiste provocado por la presencia de una abeja en el interior del vehículo en el que se trasladaban.

Producto de querer sacar al insecto del rodado, el conductor perdió el control del mismo y terminó saliéndose de la cinta asfáltica.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310 en los carriles en dirección hacia Mar del Plata.

Tras perder el rumbo, el auto cayó sobre una zanja lindera a la ruta y quedó metido en el agua que había acumulada en el lugar.