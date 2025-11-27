PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE PABLO DÍAZ

La Municipalidad de Dolores expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Pablo Díaz, trabajador de nuestra Radio Municipal.
Pablo fue durante años una voz reconocida en la radio y una presencia siempre amable, responsable y comprometida con su trabajo. Un compañero muy querido que dejará un recuerdo enorme entre quienes compartimos los días con él.
El intendente Juan Pablo García y toda la Municipalidad de Dolores acompañan y abrazan a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.
Gracias, Pablo, por tu calidez y por tantos años de dedicación.