Murio José Marcelo Moscuzza en un accidente en la Autovía 2

José Moscuzza (h), vicepresidente de Aldosivi, falleció en la madrugada de este miércoles al despistarse con su automóvil y volcar mientras circulaba por la Autovía 2 a la altura de la localidad de Lezama.

El sinestro ocurrió en el kilómetro 146 cuando por circunstancias que aún no se establecieron, Moscuzza perdió el control de su vehículo y se salió de la cinta asfáltica para acabar volcado dentro de un zanjón.

Otros automovilistas que vieron la escena solicitaron ayuda y poco después arribaron unidades del servicio de emergencias de Lezama, que constataron la muerte de Moscuzza, único ocupante del rodado.

Posteriormente se hicieron presentes Bomberos Voluntarios de Lezama, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica

José Marcelo Moscuzza estaba vinculado íntimamente con el club Aldosivi, del que fue vicepresidente hasta hace poco y cuyo padre, Jose Américo Moscuzza, fue presidente durante varios años.

