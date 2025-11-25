LOS DOLORENSES CLAUDIO Y TIMOTEO CHIRIZOLA SUBIERON AL PODIO DEL KÁRTING DEL SALADO

Este domingo se disputó la novena fecha del año en el circuito Sebastián Ferzzola, donde los hermanos Claudio y Timoteo Chirizola representaron a Dolores con excelentes resultados.

Claudio logró un destacado 2º puesto en la final, mientras que Timoteo, en su debut en la categoría Escuela, completó una gran actuación terminando 7º entre numerosos pilotos.

La organización trabajó intensamente para presentar una pista en las mejores condiciones, tras las complicaciones que dejó el mal clima. Finalmente, la jornada pudo desarrollarse con normalidad y ofreció muy buenas competencias.

Resultados – Categoría Escuela (Final, 10 vueltas):

1º Theo Papanfur

2º Claudio Chirizola (Dolores)

3º Geraldine Mastronardi

7º Timoteo Chirizola (Dolores)